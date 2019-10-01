Иран готов удовлетворить потребности Армении в секторе энергетики: Рухани

Глава исполнительной власти Ирана на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во вторник заявил, что важные проекты согласно обширным потенциалам двух стран находятся на повестке дня в целях укрепления отношений Ирана и Армении.

"Тегеран и Ереван могут взаимодействовать в различных экономических областях, как энергетика, строительство гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций, транспорт, коммуникация, новые технологии, фармакологии и инженерно-технические услуги", добавил Рухани.

Иранский президент высоко оценил взаимодействия двух стран в области международного транспортного коридора "Север-Юг" и подключение Черного моря к Персидскому заливу через железную дорогу и шоссе, заявив, что это сотрудничество может открыть новую страницу в отношениях Тегерана и Еревана и стран региона.

Пашинян на этой встрече заявил о важности торговом сотрудничестве с Ираном в пограничных районах, призвав к развитию взаимодействии в этом отношении.

Выразив интерес к покупке иранского газа, армянский премьер-министр заявил, что Иран является устойчивым источником для обеспечения энергетику и газ Армении.

По его словам, Ереван стремится продлить контракт «электричество в обмен на газ» к 2040 году.

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