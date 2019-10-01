Короткометражный фильм «Татуировка» отправится на "Оскар" от Ирана

«Татуировка» ранее получил "Хрустального медведя" на Берлинском кинофестивале, также признан лучшим короткометражным фильмом на кинофестивале в Албании, Хорватии, Мельбурне и Raindance.
Картина Фархада Деларама также считается вторым короткометражным фильм, которая отправится на Оскар. Ранее Иран выдвинул на «Оскар» короткометражный фильм "Хищник" Мохаммада Карта.
Иранский документальный фильм "В поисках Фариде" режиссера Азаде Мусави также представит Иран на Оскаре 2020.
Тегеран, 1 октября, ИРНА – Короткометражный фильм «Татуировка» Фархада Деларама представит Иран на "Оскар" 2020 года.
«Татуировка» ранее получил "Хрустального медведя" на Берлинском кинофестивале, также признан лучшим короткометражным фильмом на кинофестивале в Албании, Хорватии, Мельбурне и Raindance.
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