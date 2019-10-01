1 окт. 2019 г., 12:18
Journalist ID: 2390
News Code: 83498620
0 Persons

Встреча президентов Ирана и Армении

Встреча президентов Ирана и Армении

Ереван, 1 октября, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник встретился со своим армянским коллегой Арменом Саркисяном в Ереване.

Download 2 MB

Your Comment

You are replying to: .
1 + 1 =