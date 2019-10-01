1 окт. 2019 г., 11:15
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News Code: 83498467
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Из иранского Западного Азербайджана было поставлено товаров на 770 млн. долларов

Из иранского Западного Азербайджана было поставлено товаров на 770 млн. долларов

Урмия, 1 октября, ИРНА - За первые пять месяцев этого года было экспортировано товаров на сумму 770 млн. долларов за рубеж. Об этом заявил таможенный инспектор иранского Западного Азербайджана Ахмад Баркабиян.

По его словам, этот объем на 145% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"За первые пять месяцев прошлого года стоимость экспорта провинции составляла 530 млн. долларов", - отметил он.

"В этом году основными товарами экспорта из Западного Азербайджана стали легкие масла, арбуз, хлеб, полиэтилен и битум", - добавил он.

Западный Азербайджан является одной из приграничных провинций Ирана, которая имеет общую границу с Турцией, Нахчываном и Ираком.

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