Из иранского Западного Азербайджана было поставлено товаров на 770 млн. долларов

По его словам, этот объем на 145% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"За первые пять месяцев прошлого года стоимость экспорта провинции составляла 530 млн. долларов", - отметил он.

"В этом году основными товарами экспорта из Западного Азербайджана стали легкие масла, арбуз, хлеб, полиэтилен и битум", - добавил он.

Западный Азербайджан является одной из приграничных провинций Ирана, которая имеет общую границу с Турцией, Нахчываном и Ираком.

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