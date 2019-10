Диссертационная работа Сарема под названием "Role of Intrinsically Disordered Phosphoprotein Secondary Structure in Bone Biomineralization and Impact of Biomimetic apatite on Endochondral Ossification" удостоена европейской премии по биоматериалам "Julia Polak".

Она была награждена премией за аспирантскую диссертацию Фрайбургского университета о разработке искусственной кости, способной ускорить процесс заживления поврежденных костей.

