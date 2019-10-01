Председатели Совместной экономической комиссии Ирана и Армении изучили договоренности

В ходе встречи, которая прошла в кулуарах визита президента Ирана Хасана Рухани в Армению, Ардаканиян назвал встречи премьер-министра Армении с Верховным лидером Исламской Республики и прочной основой для повышения уровня сотрудничества между двумя странами и выразил надежду, что формализация отношений между Ираном и Евразийским экономическим союзом приведет к росту развития сотрудничества.

Вопросы по проекту строительства электростанции в Мегри, контроль загрязнения воды реки Арас, увеличение поставок электроэнергии и газа, третья линия электропередачи и синхронизация электросетей двух стран были на повестке дня этой встречи.

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