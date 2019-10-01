МИД Ирана поздравил с Национальным днем КНР

Пресс-секретарь МИД Ирана 1 октября в Twitter поздравил с Национальным днем КНР, пожелав китайскому правительству и великому народу процветания.
День образования Китайской Народной Республики — главный государственный праздник Китая, который отмечается каждый год 1 октября.
Создатель современного китайского государства Мао Цзэдун 1 октября 1949 года на митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине сообщил об образовании КНР. 2 декабря центральное народное правительство издало постановление об объявлении 1 октября национальным праздником.
Тегеран, 1 октября, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави во вторник поздравил с Национальным днем КНР, выразив надежду на расширение и углубление стратегических и всеобъемлющих отношений Ирана и Китая.
Пресс-секретарь МИД Ирана 1 октября в Twitter поздравил с Национальным днем КНР, пожелав китайскому правительству и великому народу процветания.
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