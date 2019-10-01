В Казахстане подписано соглашение о сотрудничестве между портами Энзели и Актау

На полях саммита в столице Казахстана Нурсултан соглашение о сотрудничестве между Организацией свободной зоны Энзели и портом Актау в Казахстане было подписано в целях привлечения больше грузов из международного коридора Китай-Казахстан-Иран и содействия предоставлению услуг бизнесменам двух стран, а также развития линии контейнерных перевозок между каспийским портом Энзели и казахстанским портом Актау.

В 2018 году через порт Энзели был запущен ещё один перспективный транспортный маршрут – мультимодальный транспортный коридор Китай-Казахстан-Иран (ККИ). 26 июня 2018 года его открытие ознаменовалось прибытием иранского судна с контейнерным грузом из Китая. Известно, что данный коридор начинается как железная дорога из Восточного Китая – провинция Цзянсу (Ляньюньган) до Западного Китая — провинция Синьцзян (Урумчи), далее проходит через пограничный переход Казахстана Достык и по республиканской железнодорожной магистрали Жезгазган — Бейнеу с выходом на морской порт Актау (Мангистауская область). В порту Актау груз загружается на суда и доставляется в порт Энзели.

Порт Энзели исторически является одним из ключевых пунктов российско-иранского торгово-экономического сотрудничества. Сегодня его значение для развития связей России и Ирана сохраняется.

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