1 окт. 2019 г., 10:28
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News Code: 83498355
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В Казахстане подписано соглашение о сотрудничестве между портами Энзели и Актау

В Казахстане подписано соглашение о сотрудничестве между портами Энзели и Актау

Энзели, 1 октября, ИРНА - На 16-м заседании Совместной комиссии Ирана и Казахстана заместитель директора свободной зоны Каспийского порта Энзели и директор порта Актау подписали соглашение о развитии экономического и транзитного сотрудничества.

На полях саммита в столице Казахстана Нурсултан соглашение о сотрудничестве между Организацией свободной зоны Энзели и портом Актау в Казахстане было подписано в целях привлечения больше грузов из международного коридора Китай-Казахстан-Иран и содействия предоставлению услуг бизнесменам двух стран, а также развития линии контейнерных перевозок между каспийским портом Энзели и казахстанским портом Актау.

В 2018 году через порт Энзели был запущен ещё один перспективный транспортный маршрут – мультимодальный транспортный коридор Китай-Казахстан-Иран (ККИ). 26 июня 2018 года его открытие ознаменовалось прибытием иранского судна с контейнерным грузом из Китая. Известно, что данный коридор начинается как железная дорога из Восточного Китая – провинция Цзянсу (Ляньюньган) до Западного Китая — провинция Синьцзян (Урумчи), далее проходит через пограничный переход Казахстана Достык и по республиканской железнодорожной магистрали Жезгазган — Бейнеу с выходом на морской порт Актау (Мангистауская область). В порту Актау груз загружается на суда и доставляется в порт Энзели.

Порт Энзели исторически является одним из ключевых пунктов российско-иранского торгово-экономического сотрудничества. Сегодня его значение для развития связей России и Ирана сохраняется.

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