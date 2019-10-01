Глава МИД Армении заявил о сохранении отношений с Тегераном в условиях санкций США

В кулуарах Генассамблеи ООН в эксклюзивном интервью ИРНА Зограб Мнацаканян подчеркнул важность всестороннего расширения армяно-иранских отношений, добавив, что Армения осуществляет детальные планы по расширению экономического сотрудничества с Тегераном.

"Мы оценили наши обширные отношения на этом этапе в Генассамблее ООН, в том числе оценку региональной стабильности и различных задач, которые предстоит решить. Также на встрече с иранским коллегой мы изучили расширить двусторонние отношения путем двустороннего сотрудничества между двумя странами", - добавил он.

"Вы знаете, наши отношения - это исторические отношения двух народов, которые живут мирно вместе более трех тысяч лет. Два цивилизационных отношения с глубокими связями, которые сформировали неразрывную основу отношений между двумя правительствами", - отметил он.

"Вопрос о санкциях, несомненно, очень важен. Мы очень осторожны в своих интересах. Это означает, что у нас очень хорошие отношения как с Ираном, так и с США. Отношения с Ираном очень важны для нас", - заключил он.

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