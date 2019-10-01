Рухани: расширение отношений с Арменией входит во внешнюю политику Ирана

Рухани В ходе двусторонней встречи с президентом Армении, ссылаясь на исторические и культурные общности двух народов, подтвердил растущие усилия по углублению отношений между Тегераном и Ереваном, а также отношений в различных политических, экономических и культурных сферах.

В визите в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета Рухани на встрече с президентом Армении заявил, что "у Тегерана и Еревана всегда были дружественные и близкие отношения. Развитие и укрепление отношений со всеми соседними странами, включая Армению, является одним из принципов внешней политики Исламской Республики Иран".

"Исламская Республика Иран и Армения обладают широкими возможностями в различных областях, включая транзит и транспортную энергетику, туризм и промышленность, которые могут быть использованы на благо обеих стран", - отметил он.

"Исламская Республика Иран готова поделиться с армянской стороной своим опытом в различных областях, включая машиностроение, строительство и энергетику", - сказал Рухани.

Как отметил Рухани, участие Ирана в экономических отношениях региона Евразийского совета может стать хорошей возможностью для укрепления двусторонних экономических отношений, а также сотрудничества и экономической деятельности на региональном уровне.

Президент Армении Армен Саркисян также в свою очередь подчеркнул, что его страна придает большое значение развитию отношений с Исламской Республикой, добавив, что "Армения стремится развивать отношения с Исламской Республикой Иран в различных областях, особенно в экономической сфере, промышленности, энергетике и окружающей среде".

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