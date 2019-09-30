Еще восемь стран ЕС присоединились к механизму для расчетов с Ираном INSTEX

"Помимо трех стран-инициаторов создания механизма - Франции, Германии и Великобритании, - еще восемь стран ЕС уже приняли решение присоединиться. Сейчас еще должны добавиться две страны", - сказала Точчи в беседе с РИА Новости на полях ХVI Ежегодного заседания клуба "Валдай". При этом она не утончила, о каких именно странах идет речь.

Ранее стало известно, что к механизму намерена присоединится Швеция и Бельгия.

Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.

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