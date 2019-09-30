30 сент. 2019 г., 18:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83497770
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Рухани: она свободной торговли между Ираном и ЕАЭС заработает с 27 октября

Рухани: она свободной торговли между Ираном и ЕАЭС заработает с 27 октября

Тегеран, 30 сентября. ИРНА — Зона свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном заработает с 27 октября. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани перед вылетом в Ереван, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Реализация соглашения с этим союзом произойдет 27 октября, и 502 статьи наших товаров смогут пользоваться особыми преференциальными условиями", сказал иранский президент. 
 

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