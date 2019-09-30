Рухани: она свободной торговли между Ираном и ЕАЭС заработает с 27 октября

Тегеран, 30 сентября. ИРНА — Объем экспорта изделий ручной работы из Ирана за прошедший год иранского календарного года (который начался 21 марта 2019 года) составил около $289 миллионов. Об этом заявила замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Пуя Махмудиан.