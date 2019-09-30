Рухани: Зона свободной торговли между Ираном и ЕАЭС заработает с 27 октября

Реализация соглашения с этим союзом произойдет 27 октября, и 502 статьи наших товаров смогут пользоваться особыми преференциальными условиями", сказал иранский президент. —"таким образом будут установлены торговые отношения в зоне свободной торговли, создаваемой Ираном и ЕАЭС".

Иранский президент добавил, что Подключение Ирана к ЕАЭС дает хорошую возможность иранским бизнесменам для расширения торгво-экономического сотрудничества со странами членами ЕАЭС.

При этом Рухани отметил, что присоединение экономики Ирана к 5 странам ЕАЭС прокладывает путь к подключению к экономикам других регионов, поскольку они связаны с экономиками других стран.

Иранский президент отметил, что на полях саммита проведет отдельные встречи с президентом и премьер-миристром Армении Арменом Саркисяном и Николом Пашиняном.

Президент Ирана также сообщил, что был сделан важный шаг по вопросу о подготовке формата обсуждений ядерной сделки с участием США в рамках 5+1. "Министры (иностранных дел стран-членов ядерной сделки) в формате группы "4+1" (Россия, Китай, Франция, Британия и Германия) провели обсуждения, была осуществлена подготовка ко встрече в формате "5+1" (с США), по чему все стороны смогли договориться", отметил Рухани.

"По моему убеждению, был предпринят важный шаг, который может получить развитие и в другой форме".

По словам Рухани, ядерный вопрос необходимо вернуть в законное, международное русло, "подтолкнув других к покаянию".

Рухани в понедельник по официальному приглашению армянского премьер-министра отправится в Ереван, где пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближенные к правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

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