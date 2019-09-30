Путин проведет в Ереване встречу с Рухани

"На полях мероприятия состоятся переговоры Путина с премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Ирана Рухани", говорится в сообщении.

В нем отмечается, что помимо лидеров государств – членов Евразэс (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России), на встречу приглашены Президент Молдавии как глава государства – наблюдателя при союзе, а также почетные гости – Президент Ирана и Премьер-министр Сингапура.

Президент Ирана в понедельник по официальному приглашению армянского премьер-министра Никола Пашиняна отправился в Ереван, где пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее заместитель начальника штаба по связям и информации президента Ирана Парвиз Эсмаили заявил, что иранский президент на полях саммита проведет отдельные встречи с некоторыми лидерами стран-участниц.

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