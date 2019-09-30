30 сент. 2019 г., 18:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83497756
0 Persons

Путин проведет в Ереване встречу с Рухани

Путин проведет в Ереване встречу с Рухани

Москва, 30 сентября. ИРНА — Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Евразийского экономического совета, который состоится в Ереване 1 октября, проведет встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщили в пресс-службе Кремля.

"На полях мероприятия состоятся переговоры Путина с премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Ирана Рухани", говорится в сообщении.

В нем отмечается, что помимо лидеров государств – членов Евразэс (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России), на встречу приглашены Президент Молдавии как глава государства – наблюдателя при союзе, а также почетные гости – Президент Ирана и Премьер-министр Сингапура.

Президент Ирана в понедельник по официальному приглашению армянского премьер-министра Никола Пашиняна отправился в Ереван, где пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее заместитель начальника штаба по связям и информации президента Ирана Парвиз Эсмаили заявил, что иранский президент на полях саммита проведет отдельные встречи с некоторыми лидерами стран-участниц.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
5 + 2 =