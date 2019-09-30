Рухани отправился в Армению

"Кроме выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Рухани проведет двусторонние встречи с премьер-министром и властями Армении, в ходе которых важнейшие вопросы в отношениях Тегерана и Еревана и последнюю ситуацию вокруг реализации совместных проектов и соглашений будут обсуждены", заявил в воскресенье заместитель начальника штаба по связям и информации президента Ирана Парвиз Эсмаили.

По словам Парвизи, иранский президент также проведет отдельные встречи с некоторыми лидерами саммита ЕАЭС.

Высший Евразийский экономический совет — наднациональный орган Евразийского экономического союза и был основан в 2014 году. В Высший Евразийский экономический совет входят главы России, Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

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