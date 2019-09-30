Иран предложил Ираку полную отмену визового режима

Сегодня в Ираке прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению дня Арбаин в священном городе Кербеле с участием глав МВД Ирана и Ирака Абдолрезы Рахмани Фазли и Ясина аль-Ясири.

Во время встречи глава МВД ИРИ напомнил, что во время визита Рухани в Багдад в марте текущего года было принято решение ввести бесплатный визовый режим для граждан Ирана, приезжающих в Ирак в месяцы мухаррам и сафар по лунному календарю. "Предлагаем нашим иракским соседям полностью отменить визовый режим", сказал Рахмани Фазли.

Напомним, что в марте Рухани на пресс-конференции с премьер-министром Ирака Адилем Абдул Махди после церемония подписания ряд соглашений о сотрудничестве между Тегераном и Багдадом заявил, что Иран предложил Ираку отменить визовый режим для иранцев, однако иракская сторона попросила сохранить визы. "Было решено, что иракские визы останутся, но будут бесплатными", сказал Рухани журналистам.

Позже заместитель руководителя пресс-службы иранского президента Парвиз Эсмаили написал в Twitter, что визовый режим для паломников и туристов из обеих стран "будет бесплатным к концу марта".

Арбаин отмечается на 40-й день после Ашуры – годовщины мученической смерти имама Хусейна.

В преддверии этой даты шииты отправляются в паломничество в Кербелу, где находится усыпальница Хусейна.

Арбаин – одна из самых массовых религиозных церемоний, проводимых в мире. В прошлом году число верующих, собравшихся в Кербеле, составило более 20 миллионов человек. Они приехали из 60 стран мира. Только из Ирана прибыли более двух миллионов паломников.

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