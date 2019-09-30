Мазендеран стремится открыть международный экспортный сельскохозяйственный терминал в России

Иранский губернатор, который в конце прошлой недели посетил российский Волгоград во главе торгово-экономической делегации, заявил на этой встрече, что 70% экономики Мазендерана основано на сельском хозяйстве.

Он назвал цель своей поездки в Волгоград расширением экономических и коммерческих связей с районом, и сказал, что в ходе визита он следовал за запуском логистического центра и международного терминала для экспорта сельскохозяйственной продукции Мазендерана в один из южных портов России.

Он также отметил, что на встрече с губернатором Волгограда обсуждались вопросы развития экономических отношений, присутствие российских инвесторов в Мазендеране и отношения между двумя областями.

Иранский посол на этой встрече заявил, что провинциальное сотрудничество является экономическим приоритетом посольства ИРИ в Москве.



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