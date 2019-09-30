30 сент. 2019 г., 15:41
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News Code: 83497542
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Курсы персидского языка возобновлены в Баку

Курсы персидского языка возобновлены в Баку

Тегеран, 30 сентября, ИРНА – Новые курсы персидского языка в понедельник открылись в столице Азербайджана при поддержке культурного представительства Исламской Республики Иран в Баку.

На церемонии открытия в Баку культурный атташе Ирана в Азербайджане Асгар Фарси сказал, что для понимания философии персидской литературы должен изучить персидский язык.
Курс продлится 10 месяцев, и проводятся в предварительном, промежуточном и продвинутом уровнях.
До сих пор 6 курсов персидского языка прошли по инициативе культурного представительства Исламской Республики Иран в Азербайджане.


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