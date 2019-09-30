Курсы персидского языка возобновлены в Баку

На церемонии открытия в Баку культурный атташе Ирана в Азербайджане Асгар Фарси сказал, что для понимания философии персидской литературы должен изучить персидский язык.

Курс продлится 10 месяцев, и проводятся в предварительном, промежуточном и продвинутом уровнях.

До сих пор 6 курсов персидского языка прошли по инициативе культурного представительства Исламской Республики Иран в Азербайджане.



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