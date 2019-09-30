30 сент. 2019 г., 15:19
Journalist ID: 2390
News Code: 83497510
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По железной дороге Астара экспортировано более 37 тыс. тонн иранской ненефтяной продукции

По железной дороге Астара экспортировано более 37 тыс. тонн иранской ненефтяной продукции

Астара, 30 сентября, ИРНА – Генеральный директор таможни города Астара Расул Омиди заявил, что 37 046 тонн ненефтяной продукции стоимостью 7 млн. 38 тыс. 215 долларов экспортировано по железной дороге Астара за рубеж в первой половине текущего года.

Он заявил, что керамика, цемент, камень и клинкер были предметами экспорта, а МДФ, дерево и зерно были импортированы в Иран.
"11 318 тонн товаров стоимостью 34 млн. 283 тыс. долларов было импортировано через железнодорожную станцию Астара, а 10 931 тонн товаров стоимостью 39 млн. 961 тыс. долларов было экспортировано за рубеж", добавил он.
Первая фаза проекта железной дороги, соединяющей иранскую Астару с азербайджанской Астарой и их терминалами, была открыта в 2018 году.


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