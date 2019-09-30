По железной дороге Астара экспортировано более 37 тыс. тонн иранской ненефтяной продукции

Он заявил, что керамика, цемент, камень и клинкер были предметами экспорта, а МДФ, дерево и зерно были импортированы в Иран.

"11 318 тонн товаров стоимостью 34 млн. 283 тыс. долларов было импортировано через железнодорожную станцию Астара, а 10 931 тонн товаров стоимостью 39 млн. 961 тыс. долларов было экспортировано за рубеж", добавил он.

Первая фаза проекта железной дороги, соединяющей иранскую Астару с азербайджанской Астарой и их терминалами, была открыта в 2018 году.



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