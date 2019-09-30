Зангане сообщил об увеличении доходности иранской нефтехимической продукции на 35 млрд. долларов к 2026 году

Он выразил надежду, что к 2026 году объём иранской нефтехимической продукции достигнет 130 млн. тонн в год и будет равняться 135 млрд. долларов.

Зангане отметил, что Иран в первом плане достиг прибавки в 15-16 млрд. долларов, во втором – 25 млрд. долларов, а в третьем плане достиг доходности более 35 млрд. долларов.

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