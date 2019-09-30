30 сент. 2019 г., 14:51
Journalist ID: 2390
News Code: 83497452
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Зангане сообщил об увеличении доходности иранской нефтехимической продукции на 35 млрд. долларов к 2026 году

Зангане сообщил об увеличении доходности иранской нефтехимической продукции на 35 млрд. долларов к 2026 году

Тегеран, 30 сентября, ИРНА – Министр нефти Ирана Бижан Зангане в понедельник заявил об увеличении доходности нефтехимической продукции ещё на 35 млрд. долларов к 2026 году.

Он выразил надежду, что к 2026 году объём иранской нефтехимической продукции достигнет 130 млн. тонн в год и будет равняться 135 млрд. долларов.
Зангане отметил, что Иран в первом плане достиг прибавки в 15-16 млрд. долларов, во втором – 25 млрд. долларов, а в третьем плане достиг доходности более 35 млрд. долларов.  
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