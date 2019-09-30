30 сент. 2019 г., 13:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83497289
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Иран: "Коалиция надежды" не против какой-либо страны

Иран: "Коалиция надежды" не против какой-либо страны

Тегеран, 30 сентября, ИРНА - Представитель правительства Исламской Республики Иран Али Рабии, подчеркнув, что предложенная инициатива Хасана Рахани в ООН под названием "Коалиция надежды" или "Ормузской мирной инициативы" не против какой-либо страны, заявил, что эта инициатива заменит план американской антииранской и враждебной коалиции в Персидском заливе.

"Инициатива Ирана сформировать "Коалицию надежды" в корне отличается от американского плана. При этом, в отличие от плана США, она считает, что безопасность в регионе Персидского залива возможна благодаря усилиям стран региона", - отметил он.

По его словам, "Коалиция надежды" стремится обеспечить мир и безопасность в регионе.

"Исламская Республика Иран готова вести более тесные переговоры по этой инициативе и расширять ее, считая ее мерой серьезностью и единством всех правительств для международной стабильности в Персидском заливе", - сказал он.

Ранее также официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отметил, что подробности" Ормузской мирной инициативы", представленной несколько дней назад президентом Ирана Хасаном Рухани на Генассамблее ООН, будут изложены в ближайшее время в письменном виде, особенно восьми странам, приглашенным на эту коалицию Ираном.

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