Присоединение Ирана к ЕАЭС – новая эра в экономике страны

Рухани отправится в Ереван во главе высокопоставленной делегации в понедельник по официальному приглашению армянского премьер-министра Никола Пашиняна. В Ереване пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Кроме выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета Рухани проведёт двусторонние встречи с премьер-министром и властями Армении, в ходе которых будут обсуждены

важнейшие вопросы в отношениях Тегерана и Еревана и последняя ситуация вокруг реализации совместных проектов и соглашений. Иранский президент также проведёт отдельные встречи с некоторыми лидерами саммита ЕАЭС.

Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном. Россия ратифицировала соглашение в ноябре 2018 года.

По условиям соглашения, не позднее, чем через год после вступления в силу стороны обязуются начать переговоры по заключению полноценного соглашения о свободной торговле. Реализация соглашения будет способствовать увеличению объёмов торговли и развитию экономических связей между его участниками, увеличению поставок российской промышленной и сельскохозяйственной продукции в Иран.



Что такое ЕАЭС?

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия.

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальной экономики и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.Это важная возможность для Ирана.

Учитывая разнообразие рынка и источников в странах-членов ЕАЭС, присоединение Ирана к этому союзу представляет собой хорошую возможность для сокращения негативного воздействия санкций. Безусловно, присутствие Ирана в Евразийском экономическом союзе может открыть новый путь для установления или развития экономических отношений с другими членами ЕАЭС.

Скидка на тарифные планы также считается одним из преимуществ ЕАЭС для иранских экспортёров. Благодаря снижению роли доллара в торговых отношениях и увеличению доли нацвалют, иранские торговцы могут свободно действовать в санкционный период.

Присоединение Ирана к ЕАЭС также приведёт к развитию нефтяного и ненефтяного экспорта страны. ЕАЭС также может превратиться в большой и надёжный рынок для экспортных иранских товаров.

Иран – мост между Евразией и Ближним Востоком

Географическое положение Ирана может связать членов ЕАЭС с тёплыми водами Персидского залива и Ближним Востоком. Если условия транзитной инфраструктуры Ирана улучшатся, членство в союзе может принести Ирану значительные доходы.

Иран и ЕАЭС стремятся создать первую рабочую группу по транзиту

Создание первой рабочей группы по транзиту и торговле находится на повестке дня Ирана и ЕАЭС.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян призвал Иран создать рабочую группу по транзиту и торговле с Индией, Пакистаном и странами Юго-Восточной Азии.

Он назвал очень важным использование потенциала Ирана в области транзита для торговых отношений со странами ЕАЭС, заявив, что это взаимодействие станет важным фактором в развитии торговли ЕАЭС и региональных стран.

Армения – мост между Ираном и ЕАЭС

Армения является единственной страной в ЕАЭС, с которой у Ирана есть сухопутная граница. Ереван как единственный член кавказского района в ЕАЭС считается торговым партнёром Ирана через свободную торговую зону "Магри" на юге страны.



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