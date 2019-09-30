30 сент. 2019 г., 13:34
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News Code: 83497253
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2689 иностранных туристов посетили Купол Солтание в иранском Зенджане

2689 иностранных туристов посетили Купол Солтание в иранском Зенджане

Зенджан, 30 сентября, ИРНА - За первые шесть месяцев этого года Купол Солтание посетило 2689 иностранных туристов. Об этом сообщил Глава отдела Всемирного наследия этого туристического объекта Мир-Муса Аниран.

"За указанный период туристы из Германии, Франции, Соединенных Штатов, Франции, Китая, Филиппин и Испании посетили Купол Солтание", - отметил он.

В городе Солтание района Абхар, провинции Зенджан в Иране находится мавзолей Олджейту, построенный в 1302-1312 г.. Мавзолей имеет самый большой кирпичный купол в Иране. Его значение в мусульманском мире сравнимо с куполом Брунеллески о Флоренции для христианской архитектуры. Это один из самых больших кирпичных куполов в мире, и третий по величине купол в мире после купола Флорентийского собора и собора Святой Софии. Большая часть его внешней отделки потеряно, но интерьер сохраняет великолепные мозаики, фаянса и фресок. Вес купола 200 тонн, высота составляет 49 метров.

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