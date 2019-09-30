30 сент. 2019 г., 13:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83497204
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Иранская женщина-режиссер попала в жюри Международного кинофестиваля в Сулеймании

Иранская женщина-режиссер попала в жюри Международного кинофестиваля в Сулеймании

Тегеран, 30 сентября, ИРНА – Пуран Дерахшанде стала членом жюри основной секции "Мировое кино" 4-ого кинофестиваля в Сулеймании, Курдистан.

Список жюри Международного кинофестиваля в Сулеймании были объявлены, среди которых встречаются такие изветсные режиссеры, как Пуран Дерахшанде, Хайнц Херманс, Адриан Белик и Юхани Аланен (Juhani Alanen).

В секции основного конкурса " Мировое кино" на 4-м выпуске Международного кинофестиваля в Сулеймании представлены 11 фильма из разных стран, включая Францию, Иран, Южную Корею, Китай, Испанию, Люксембург, Турцию, Германию, Нидерланды, Грецию, Сирию, Албанию, Польшу, Бельгию и Палестину борются за приз фестиваля.

Фестиваль пройдет 1-7 октября в иракском Курдистане с показом 134 фильмов.

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