Евреи – уважаемое религиозное меньшинство в Иране

29 сентября наряду с еврейским новым годом спецпомощник президента Ирана по вопросам этнических и религиозных меньшинств Ходжат Аль-Ислам Али Юнеси поздравил иранских евреев и евреев всего мира с праздником Рош Ха-Шана.

Ранее американская газета USA TODAY в репортаже о жизни евреев в Иране сообщила: "Правительство Ирана создало атмосферу безопасности, свободы и мира для меньшинства тысяч евреев в стране, и они мирно живут с другими гражданами".

Хахам Неджат Гольширази, работающий в одной церкви в Иране, в интервью газете USA TODAY заявил: "У нас есть все необходимое для выполнения наших религиозных обрядов, и мы можем очень свободно молиться. У нас никогда не было проблем, и нас очень уважают".



Как сообщает еврейская община Ирана, сегодня более 12-15 тыс. евреев живут в стране.

С 3000 лет назад евреи жили в Иран, и сегодня еврейская община Ирана имеет одного представителя в парламенте, и последователи еврейской религии пользуются теми же правами и преимуществами, что и другие иранцы.

Исламская Республика Иран признает религиозные меньшинства, и они могут избрать своих представителей в парламенте.

"Несмотря на то, что евреи считаются небольшим меньшинством в Иране с 80 млн. населением, но Иран является самой большой страной-принимающей евреев на Ближнем Востоке", говорится в репортаже USA TODAY.

Гольширази и другие члены еврейской общины говорят, что несмотря на неверные представления иностранцев об условиях жизни евреев в Иране, еврейская община свободно живут в стране.

Большинство евреев в Иране работают в частном секторе, некоторые из них также врачи и инженеры.

"Иранские евреи без всяческих ограничений могут исполнять свои религиозные обряды, и как мусульмане обладают право гражданства", говорится в репортаже DW.

После победы Исламской революции Исламская Республика Иран признала религиозные меньшинства.

Хотя после свержения династии Пехлеви в Иране Израиль стал одним из врагов страны, но политические и религиозные власти страны заявили, что проблема не в евреях, а в режиме в Израиле.



Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392