30 сент. 2019 г., 11:02
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News Code: 83496840
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Иран скоро объявит детали Ормузской мирной инициативы

Иран скоро объявит детали Ормузской мирной инициативы

Тегеран, 30 сентября, ИРНА – Подробности" Ормузской мирной инициативы", представленной несколько дней назад президентом Ирана Хасаном Рухани на Генассамблее ООН, будут изложены в ближайшее время в письменном виде, особенно восьми странам, приглашенным на эту коалицию Ираном. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Аббас Мусави при этом подчеркнул, что Ормузская мирная инициатива направлена на создание мира и безопасности в регионе.

** Иран готов помочь снизить напряженность

Мусави о возможном визите премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди в Тегеран с целью посредничества в напряженности между Ираном и Саудовской Аравией, сказал, что "эти усилия приветствуются Ираном, но другая сторона еще не готова согласно некоторым расчетам и иллюзиям. Когда другая сторона отправит нам позитивные сигналы, мы также ответим на них".

Однако Мусави сказал, что "визит иракского премьер-министра в Тегеран еще не окончателен, и если будет окончательным, мы сообщим об этом".

** Нет возможности вернуть ядерное дело Ирана в Совет Безопасности

"Такого случая не будет, и Европе юридически невозможно использовать механизм ответной меры для возврата в отношении ядерной сделки", - заключил он.

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