Иран скоро объявит детали Ормузской мирной инициативы

Аббас Мусави при этом подчеркнул, что Ормузская мирная инициатива направлена на создание мира и безопасности в регионе.

** Иран готов помочь снизить напряженность

Мусави о возможном визите премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди в Тегеран с целью посредничества в напряженности между Ираном и Саудовской Аравией, сказал, что "эти усилия приветствуются Ираном, но другая сторона еще не готова согласно некоторым расчетам и иллюзиям. Когда другая сторона отправит нам позитивные сигналы, мы также ответим на них".

Однако Мусави сказал, что "визит иракского премьер-министра в Тегеран еще не окончателен, и если будет окончательным, мы сообщим об этом".

** Нет возможности вернуть ядерное дело Ирана в Совет Безопасности

"Такого случая не будет, и Европе юридически невозможно использовать механизм ответной меры для возврата в отношении ядерной сделки", - заключил он.

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