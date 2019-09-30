30 сент. 2019 г., 10:48
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News Code: 83496805
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Иран и Финляндия рассмотрели совместное производство фильмов

Иран и Финляндия рассмотрели совместное производство фильмов

Тегеран, 30 сентября, ИРНА – Заседание директоров кинематографического фонда Фараби с послом Финляндии в Иране и главой кинематографического фонда Финляндии на тему "Совместное производство фильмов между Ираном и Финляндией" в воскресенье прошло в Тегеране.

Обе стороны на этой встрече призвали к развитию сотрудничества в области совместного производства фильма.
Напомним, неделя финского кино с 28 сентября по 4 октября проходит в Исфахане, Мешхеде и Тегеране.
9 картин и 7 короткометражных финских фильмов будут показаны в этом мероприятии.
3 семинара на тему производства совместного фильма с участием иранских и финских режиссеров пройдут в кулуарах Недели финского кино в Иране.
Церемония открытия этого культурного мероприятия 28 сентября прошла в Исфахане.


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