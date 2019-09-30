Иран и Финляндия рассмотрели совместное производство фильмов

Обе стороны на этой встрече призвали к развитию сотрудничества в области совместного производства фильма.

Напомним, неделя финского кино с 28 сентября по 4 октября проходит в Исфахане, Мешхеде и Тегеране.

9 картин и 7 короткометражных финских фильмов будут показаны в этом мероприятии.

3 семинара на тему производства совместного фильма с участием иранских и финских режиссеров пройдут в кулуарах Недели финского кино в Иране.

Церемония открытия этого культурного мероприятия 28 сентября прошла в Исфахане.



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