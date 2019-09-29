Мусави на трех языках поздравил евреев с праздником Рош ха-Шана

"С Новым годом наших еврейских соотечественников, а также всех истинных последователей великого пророка Моисея", написал Мусави в Twitter на персидском, английском языках, а также иврите.

Рош Ха-Шана (Рош ha-шана) — праздник, отмечающий начало года в еврейском календаре. Празднуется 1 Тишрея — это первый осенний месяц по лунно-солнечному календарю.

Ранее спецпомощник президента Ирана по вопросам этнических и религиозных меньшинств Ходжат Аль-Ислам Али Юнеси поздравил евреев с праздником Рош Ха-Шана

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