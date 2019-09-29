29 сент. 2019 г., 18:49
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News Code: 83496290
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Иран и Нахичеванская автономная республика обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества

Иран и Нахичеванская автономная республика обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества

Баку, 29 сентября. ИРНА — Генеральный консул Ирана в Нахичеванской автономной республике Ахмад Хусейни и министр экономики Нахчыванской автономной республики тапдыг Алиев обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Ираном и этой республикой.

Генконсул Ирана и Алиев обсудили дальнейшее развитие отношений между двумя соседними странами, в частности с Нахичеванской автономной республикой.

Стороны также подтвердили свою решимость разработать и принять меры по устранению препятствий на пути развития торгово-экономических отношений между Ираном и Азербайджаном.

Хусейни в частности выразил удовлетворение уровнем отношений с Нахичеванской Автономной Республикой и призвал к дальнейшему укреплению двусторонних отношений по всем направлениям.

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