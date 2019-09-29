Иран и Нахичеванская Автономная Республика обсудили наращивание торгово-экономического сотрудничества

Генконсул Ирана и Алиев обсудили дальнейшее развитие отношений между двумя соседними странами, в частности с Нахичеванской Автономной Республики.
Стороны также подтвердили свою решимость разработать и принять меры по устранению препятствий на пути развития торгово-экономических отношений между Ираном и Азербайджаном.
Хусейни в частности выразил удовлетворение уровнем отношений с Нахичеванской Автономной Республикой и призвал к дальнейшему укреплению двусторонних отношений по всем направлениям.
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