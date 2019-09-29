Иранская картина получила главный приз турецкого кинофестиваля

28 сентября в турецком Болу прошла 20-я церемония вручения награды "Золотой Шафран". Награду в категории "лучшая картина" получил иранский документальный фильм "Ручная мельница".

«Золотой Шафран» — Международный конкурс документальных фильмов в Турции. В этом году кинофестиваль фестиваль проходил с 26-го по 28-е сентября в Турции. Махди Заманпур — иранский документалист, в копилке которого насчитывается 65 документальных кинолент и более 30 призов на различных фестивалях.

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