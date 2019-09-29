29 сент. 2019 г., 18:01
Journalist ID: 2177
News Code: 83496230
0 Persons

Иранская картина получила главный приз турецкого кинофестиваля

Иранская картина получила главный приз турецкого кинофестиваля

Анкара, 29 сентября. ИРНА — Документальный фильм "Ручная мельница" иранского режиссера Мехди заманпура получил главный приз турецкого международного кинофестиваля "Золотой Шафран".

28 сентября в турецком Болу прошла 20-я церемония вручения награды "Золотой Шафран". Награду в категории "лучшая картина" получил иранский документальный фильм "Ручная мельница".

«Золотой Шафран» — Международный конкурс документальных фильмов в Турции. В этом году кинофестиваль фестиваль проходил с 26-го по 28-е сентября в Турции.  Махди Заманпур — иранский документалист, в копилке которого насчитывается 65 документальных кинолент и более 30 призов на различных фестивалях.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
4 + 5 =