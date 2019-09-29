Помощник Рухани поздравил евреев с Новым годом

В поздравлении, адресованном евреям Ирана и всего мир по случаю праздника Рош Ха-Шана, нового года по еврейскому календарю, спецпомощник президента Ирана выразил надежду, что последователи монотеистических религий будут прилежны в своих усилиях по распространению справедливости и мира в Иране и мире в свете учения Всевышнего, говорится в сообщении, распространённом на официальном сайте президента Ирана.

"История евреев в Иране насчитывает несколько тысяч лет и является неотделимой от истории страны. Культура и цивилизация Ирана всегда приветствовали последователей монотеистических религий. Когда евреи в остальном мире не были свободны и не находились в безопасности, Иран был для них безопасной и мирной страной, и поэтому они всегда считают Иран своей родиной", говорится в послании Юнеси.

Рош Ха-Шана (Рош ha-шана) — праздник, отмечающий начало года в еврейском календаре. Празднуется 1 Тишрея — это первый осенний месяц по лунно-солнечному календарю.

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