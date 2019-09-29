29 сент. 2019 г., 16:49
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News Code: 83496134
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Иран назвал односторонние санкции США преступлением против человечества

Иран назвал односторонние санкции США преступлением против человечества

Тегеран, 29 сентября. ИРНА — Посол и постоянный представитель Ирана в женевской штаб-квартире ООН Эсмаил Бакаи назвал односторонние ограничительные меры США преступлением против человечества.

Иранский посол заявил, что санкции противоречат международным нормам. "Продолжение этого незаконного подхода со стороны некоторых стран угрожает безопасности всего мира, и системе коллективной безопасности, закрепленной в Уставе ООН", сказал Эсмаили, выступая на 42-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Те, кто называют себя "мастерами санкций", должны быть представлены как нарушители прав человека и убийцы ни в чем не повинных детей и больных", добавил иранский посол.

Иранский дипломат также призвал международное сообщество предпринять все необходимые меры для снижения негативных воздействия односторонних санкций.

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