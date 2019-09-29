Иран назвал односторонние санкции США преступлением против человечества

Иранский посол заявил, что санкции противоречат международным нормам. "Продолжение этого незаконного подхода со стороны некоторых стран угрожает безопасности всего мира, и системе коллективной безопасности, закрепленной в Уставе ООН", сказал Эсмаили, выступая на 42-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Те, кто называют себя "мастерами санкций", должны быть представлены как нарушители прав человека и убийцы ни в чем не повинных детей и больных", добавил иранский посол.

Иранский дипломат также призвал международное сообщество предпринять все необходимые меры для снижения негативных воздействия односторонних санкций.

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