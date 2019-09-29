На озеро Урмия вернулась жизнь

"Пока существуют благоприятные условия жизни птиц в окрестностях озера Урмия, фламинго остаются здесь. Но в случае заморозки они будут переселяться на южные районы", заявил иранский чиновник.
По его словам, число фламинго на озеро Урмия достигло более 120 тыс. в течение 90-х и 2000-х годов, но с 2015 года из-за критической климатической ситуации и снижения уровня воды число фламинго уменьшилось до 2 тыс. в этом районе.
Он отметил, что эти фламинго отдыхают и кормятся на озере Урмия и его осадочных лагунах, добавив, что в последние годы количество птиц в этом озере постепенно поднимается благодаря увеличению количества осадков и процессу восстановления озера Урмия.
Национальный парк Урмия теперь вновь является гостеприимным домом для тысяч перелетных птиц, в том числе фламинго и пеликана.
Махабад, 29 сентября, ИРНА – Глава отдела дикой природы департамента по охране окружающей среды провинции Западный Азербайджан Омид Юсефи в воскресенье заявил, что более 60 тыс. фламинго живут на озеро Урмия.
"Пока существуют благоприятные условия жизни птиц в окрестностях озера Урмия, фламинго остаются здесь. Но в случае заморозки они будут переселяться на южные районы", заявил иранский чиновник.
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