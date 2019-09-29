Джалаладдин Руми и Шамс ад-Дин Тебризи - иранские поэты с мировой известностью

Влияние Руми выходит за пределы национальных границ и этнических различий.

На протяжении последних семи веков духовное наследие этого персидского поэта сильно влияло на иранцев, таджиков, турков, греков, пуштунов, других мусульман Центральной Азии и мусульман Юго-Восточной Азии.

Его стихи широко переведены на многие языки мира. Руми известен как самый популярный и его книги как самый продаваемые в Соединенных Штатах.

Руми написал большинство своих работ на персидском языке. но у него также есть произведения на турецком и арабском языках. Его произведение " Маснави" является одним из лучших стихов на персидском языке.

Джалаладдин Руми родился в городке Вахш (совр. Таджикистан) на северных территориях Балха, бывшем в то время крупным регионом иранской провинции Хорасан, в семье популярного в народе придворного учёного богослова-юриста и проповедника-суфия — Мухаммада бен Хусейна аль-Хатиби аль-Балхи, известного как Баха ад-Дин Валад (1148—1231), вынужденного бежать под угрозой монгольского нападения из родного города и, после долгих скитаний, обосновавшегося в Малой Азии (Рум) при дворе турок-сельджуков в городе Конья.

Он похоронен в Конье. Мовзолей Руми в Конье является местом собрания для многих любителей поэзии и мистики со всего мира.

Следующий иранский поэт Мавлана Шамсулхакк ва-д-дин Мухаммад ибн Али ибн Маликдад Тебризи, или коротко Шамс Тебрези, ок. 1185 год, — персидский мыслитель, мистик, суфий, теолог и философ.

Как один из величайших поэтов и мистиков Ирана, он увлекся путешествием и вдохновил Руми изучать поэзию.

В Иране 29 сентября было объявлено Днем Шамса Табризи, а 30 сентября - Днем Руми в честь этих двух великих поэтов и деятелей Ирана и мира.

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