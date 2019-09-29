29 сент. 2019 г., 13:54
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News Code: 83495812
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Въезд иностранных туристов через границу Базарган в Иран увеличился на 41%

Въезд иностранных туристов через границу Базарган в Иран увеличился на 41%

Урмия, 29 сентября, ИРНА- Директор пограничного контрольно-пропускного пункта Базаргана в иранской Урмии Джабер Акбарзаде, говоря о пропуске через эту границу 981 тыс. 281 пассажир в первой половине этого года, сообщил, что из этого числа 259 тыс. 281 человек составляют иностранные пассажиры, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам директора, 259 тыс. 281 иностранный пассажир въехал в страну через границу Базарган.

Базарган является одной из крупнейших сухопутных границ страны и окном из Ирана в Европу и расположен на северо-западе страны.

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