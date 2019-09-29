Документальный фильм "Сара" покажут на кинофестивале "Mozi Motion" в Нидерландах

3-й фестиваль цифрового кино Mozi Motion 5-13 октября пройдет в городе Хилверсюм.

Напомним, "Сара" до сих пор получил бронзовую награду на американском кинофестивале "Queen Palm" за лучший иностранный фильм. Эта иранская картина также стал лучшим документальным фильмом на индийском кинофестивале "LACK CITY". Кроме этого, документальный фильм "Сара" был показан на кинофестивалях "DMZ Docs" и "Идальго" в Южной Корее и Мексике.

"Сара" рассказывает о жизни слепой девочки. Её родители постепенно понимают, что у правого глаза девочки имеет плохое зрение.



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