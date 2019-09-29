Культурное сотрудничество между Тегераном и Баку будет расширяться

В первый день 6-ой Бакинской книжной ярмарки вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов вместе с министром культуры Абульфасом Гараевым и главой Национальной библиотеки Азербайджанской Республики Керим Тахиров посетили стенд Института культурных выставок Ирана.

Министр культуры Азербайджанской Республики при этом выразил удовлетворение присутствием Исламской Республики Иран на выставке, а также надежду на дальнейшее расширение культурного сотрудничества между двумя странами.

Керим Тахиров также в свою очередь заявил, что "я заинтересован в том, чтобы посетить книжную ярмарку в Тегеране, и у меня есть повестка дня на книжной ярмарке в Тегеране в следующем году".

Напомним, что проект меморандума о сотрудничестве между Тегераном и Бакинской книжной ярмаркой уже составлен, который будет подписан сторонами на Франкфуртской книжной ярмарке.

VI Бакинская международная книжная выставка-ярмарка проходит c 27 по 29 сентября 2019 года. В ней приняли участие издательства из 22 стран

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