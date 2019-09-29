Рухани в понедельник отправится в Армению для участия в саммите ЕАЭС

"Кроме выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Рухани проведет двусторонние встречи с премьер-министром и властями Армении, в ходе которых важнейшие вопросы в отношениях Тегеран-Ереван и последнюю ситуацию вокруг реализации совместных проектов и соглашений будут обсуждены", заявил в воскресенье заместитель начальника штаба по связям и информации президента Ирана Парвиз Эсмаили.

По его словам, иранский президент также проведет отдельные встречи с некоторыми лидерами саммита ЕАЭС.

Высокопоставленная политическая и экономическая делегация будет сопровождать Рухани в ходе визита в Ереван. Президент Ирана во вторник вечером вернется в Тегеран.

Высший Евразийский экономический совет — высший наднациональный орган Евразийского экономического союза и был основан в 2014 году. В Высший Евразийский экономический совет входят главы России, Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

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