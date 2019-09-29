США начали кибервойну против Ирана, заявил Зариф

"У нас нет предпочтений, чтобы вмешиваться в ваши выборы. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран", — сказал Зариф в интервью телепередаче "Meet the Press", прокомментировав заявления разведслужб США о том, что Иран входит в число стран, которые стремятся вмешаться в проведение президентских выборов в Штатах в 2020 году.
Иранский министр иностранных дел подчеркнул, что сейчас идет кибервойна, и ее начали Соединенные Штаты. Указав на кибератака вирусом Stuxnet на ядерные объекты Ирана, Зариф заявил, что это опасное и безответственное нападение могло привести к миллионам жертв.
Тегеран, 29 сентября, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что США начали кибервойну против Ирана, и если Соединенные Штаты начнут войну, не будут тем, кто её закончат.
"У нас нет предпочтений, чтобы вмешиваться в ваши выборы. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран", — сказал Зариф в интервью телепередаче "Meet the Press", прокомментировав заявления разведслужб США о том, что Иран входит в число стран, которые стремятся вмешаться в проведение президентских выборов в Штатах в 2020 году.
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