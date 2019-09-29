29 сент. 2019 г., 08:58
Journalist ID: 2388
News Code: 83495095
0 Persons

Иран назвал ядерную сделку бесполезной, если страна не получит от нее выгоды

Иран назвал ядерную сделку бесполезной, если страна не получит от нее выгоды

Тегеран, 29 сентября, ИРНА - «В Нью-Йорке мы неоднократно говорили европейцам, что из-за выхода США из ядерной сделки Европа будет нести тяжелее ответственность за спасение этого соглашения», заявил Глава администрации президента ИРИ Махмуд Ваези.

Вчера вечером Махмуд Ваези заявил, что если европейцы хотят спасти ядерную сделку, они должны сохранить свою независимость от Соединенных Штатов и выполнить свои обязательства в этом отношении.

Ваези также объявил о четких позициях Ирана в ООН и о встрече с рядом мировых лидеров с Хасаном Рухани. При этом он отметил, что американцы зашли в тупик, оказывая максимальное давление на Иран и пытаясь изолировать Исламскую Республику.

«За последние пять или шесть месяцев США ввели все виды санкций против Ирана, но осознали, что санкции больше не будут влиять на иранский рынок, и Иран продолжает развивать отношения со странами по всему миру», - сказал он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472

Your Comment

You are replying to: .
7 + 7 =