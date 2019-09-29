Иран назвал ядерную сделку бесполезной, если страна не получит от нее выгоды

Вчера вечером Махмуд Ваези заявил, что если европейцы хотят спасти ядерную сделку, они должны сохранить свою независимость от Соединенных Штатов и выполнить свои обязательства в этом отношении.

Ваези также объявил о четких позициях Ирана в ООН и о встрече с рядом мировых лидеров с Хасаном Рухани. При этом он отметил, что американцы зашли в тупик, оказывая максимальное давление на Иран и пытаясь изолировать Исламскую Республику.

«За последние пять или шесть месяцев США ввели все виды санкций против Ирана, но осознали, что санкции больше не будут влиять на иранский рынок, и Иран продолжает развивать отношения со странами по всему миру», - сказал он.

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