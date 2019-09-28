28 сент. 2019 г., 23:32
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News Code: 83494938
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Рухани поздравил президента Туркменистана с Днем независимости

Рухани поздравил президента Туркменистана с Днем независимости

Тегеран, 28 сентября. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани поздравил коллегу из Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником республики – Днем независимости.

"С большой радостью посылаю вашему превосходительству народу Туркменистана свои поздравления по случаю празднования 28-й годовщины независимости Туркменистана", говорится в телеграмме.

Рухани высоко оценил динамичное и всестороннее развитие отношений между Ираном и Туркменистана в области культуры, политики и экономики.

Как сообщила пресс-служба иранского президента, в телеграмме Рухани высоко оценил всесторонний характер ирано-туркменских отношений, выразив надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.

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