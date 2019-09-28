Рухани поздравил президента Туркменистана с Днем независимости

"С большой радостью посылаю вашему превосходительству народу Туркменистана свои поздравления по случаю празднования 28-й годовщины независимости Туркменистана", говорится в телеграмме.
Рухани высоко оценил динамичное и всестороннее развитие отношений между Ираном и Туркменистана в области культуры, политики и экономики.
Как сообщила пресс-служба иранского президента, в телеграмме Рухани высоко оценил всесторонний характер ирано-туркменских отношений, выразив надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.
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