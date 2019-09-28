Зариф побеседовал с лежащим в больнице постпредом Ирана при ООН по видеосвязи

"Благодаря технологиям я смог увидеть и поговорить с вот уже на протяжении 40 лет моим другом и нашим постпредом при ООН Тахт-Равачи, который находится в больнице в Нью-Йорке всего в нескольких улицах от меня", написал Зариф в Twitter.

Ранее пресс-секретарь постоянного представительства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи сообщил, что больница располагается всего в нескольких минутах ходьбы от ООН. Однако, видимо, это расстояние уже выходит за рамки дозволенных Зарифу перемещений в Нью-Йорке.

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