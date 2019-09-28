28 сент. 2019 г., 23:18
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News Code: 83494932
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Зариф побеседовал с лежащим в больнице постпредом Ирана при ООН по видеосвязи

Зариф побеседовал с лежащим в больнице постпредом Ирана при ООН по видеосвязи

Тегеран, 28 сентября. ИРНА — Министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, которому не удалось навестить больного раком постпреда страны при ООН Маджида Тахт-Раванчи в больнице в Нью-Йорке. Однако он сообщил, что побеседовал с ним по видеосвязи.

"Благодаря технологиям я смог увидеть и поговорить с вот уже на протяжении 40 лет моим другом и нашим постпредом при ООН Тахт-Равачи, который находится в больнице в Нью-Йорке всего в нескольких улицах от меня", написал Зариф в Twitter.

Ранее пресс-секретарь постоянного представительства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи сообщил, что больница располагается всего в нескольких минутах ходьбы от ООН. Однако, видимо, это расстояние уже выходит за рамки дозволенных Зарифу перемещений в Нью-Йорке.

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