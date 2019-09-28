Более четырех миллионов туристов посетили Иран с начала года

"Количество иностранных туристов в Иране в прошлом (1397) году по иранскому календарю выросло на 52% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув показателя 7 миллионов 800 тысяч человек", заявил Мунесан, выступая на церемонии в городе Захедан по случаю всемирного дня туризма.

По его словам, число традиционных домов для проживания туристов в последние годы в Иране увеличилось с 400 до 1700 домов.

Традиционные дома - это резиденции, созданные в естественной среде с максимально высоким уровнем экологических стандартов, в соответствии с местной традиционной архитектурой, историей и природным ландшафтом региона, где обеспечивается максимальное взаимодействие с местным населением, его традициями и культурой.

Фактически, местные жители готовят для туристов уютное место, где они могут примерить образ жизни местного населения и дарят незабываемые воспоминания для своих гостей, а также получают источник дохода для себя. Каждая уголок Ирана имеет ценные туристические ресурсы, которые должны эффективно использоваться. Все эти постоялые дворы в традиционном духе классифицируется в соответствии с уровнем предлагаемых услуг и должны предоставлять гостям место для отдыха и ночевки, ванную комнату и туалет, столовую и удобства для приготовления пищи и другие.

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