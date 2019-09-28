28 сент. 2019 г., 17:17
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News Code: 83494627
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Зариф и глава МИД Пакистана провели вторую встречу за неделю

Зариф и глава МИД Пакистана провели вторую встречу за неделю

Тегеран, 28 сентября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке уже вторую за неделю встречу с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши.

"Куреши провел вторую встречу с Зарифом на полях ГА ООН", сообщили во внешнеполитичесом ведомстве Пакистана.

"Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено укреплению усилия по борьбе с терроризмом", сообщили в пакистанском МИД.

Главы МИД Ирана и Пакистана провели первую встречу в понедельник.

Напомним, что ранее президент Ирана Хасан Рухани также провел на полях 74-й сессии ГА ООН встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

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