Зариф и глава МИД Пакистана провели вторую встречу за неделю

"Куреши провел вторую встречу с Зарифом на полях ГА ООН", сообщили во внешнеполитичесом ведомстве Пакистана.

"Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено укреплению усилия по борьбе с терроризмом", сообщили в пакистанском МИД.

Главы МИД Ирана и Пакистана провели первую встречу в понедельник.

Напомним, что ранее президент Ирана Хасан Рухани также провел на полях 74-й сессии ГА ООН встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

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