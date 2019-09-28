Достижения визита Рухани в Нью-Йорк

Учитывая сложные обстоятельства, сложившиеся в настоящее время на Ближнем Востоке, включая эскалацию напряженности со стороны США и их союзников, с одной стороны, и необоснованные обвинения в адрес Ирана, с другой, визит Рухани в Нью-Йорк в этом году состоялась в атмосфере максимального давления.
Белый дом, хорошо осведомленный и полностью осознающий силу и выдающийся эффект иранской дипломатии, наложил жесткие ограничения в отношении министра иностранных дел Ирана Мохамада Джавада Зарифа. Американские власти пытались помешать Зарифу взять интервью у основных международных средств массовой информации и деятелей, чтобы заставить замолчать голос праведности Ирана.
Многочисленные встречи Рухани с мировыми лидерами в Нью-Йорке
Несмотря на все ограничения, в этом году лидеры разных стран прибыли в резиденцию иранской стороны. Таким образом, усилия Белого дома для изоляции иранской делегации не только не стали эффективными, но и привели к увеличению числа встреч иранских властей по сравнению с прошлыми годами.
Лидеры многих стран, включая Испанию, Японию, Англию, Ирландию, Германию, Францию, Швейцарию, Швецию, Уганду, Ирак и Пакистан встретились с главой исполнительной власти Ирана в кулуарах заседания генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кроме этого, Рухани дал интервью самым престижным американским СМИ.
Глава МИД ИРИ также провел многочисленные встречи во время своего пребывания в Нью-Йорке.
Диалог только после возвращения США к ядерной сделке
Максимальное давление США на Иран в течение последних месяцев, чтобы заставить Тегеран вести переговоры с Вашингтоном, оказалось совершенно безуспешным. Президент Исламской Республики Иран твердо заявил в своем выступлении на заседании генассамблеи ООН, что переговоры между двумя сторонам будут возможны только в случае возвращения США к своим обязательствам по СВПД.
«Наш ответ на предложение о диалоге под санкциям – нет. Если вы хотите положительный ответ, как заявил Лидер революции, возвращайте к своим обязательствам по ядерному соглашению», - сказал он.
Восстановление безопасности в регионе с помощью плана "Ормузская мирная инициатива"
Учитывая эскалацию напряженности на Ближнем Востоке из-за действий США и их союзников, а также продолжающиеся обвинения в адрес Ирана, президент Ирана представил план под названием "Коалиция надежды" и "Ормузская мирная инициатива", целью которого является содействие миру, стабильности, прогрессу и благосостоянию для всех стран региона.
В отличие от США и их союзников, которые разжигают пламя войны и поддерживают напряженность в разных частях света, иранский президент этим планом в очередной раз показал, что Иран не хочет ничего, кроме мира для региона и всего мира.
Тегеран, 28 сентября, ИРНА – Многочисленные и серьезные ограничения американских властей с начала визита иранского президента Хасана Рухани и сопровождающей его делегации в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в 74-й сессии генассамблеи Организации Объединенных Нации не смогли помешать просвещенной дипломатии Ирана.
Учитывая сложные обстоятельства, сложившиеся в настоящее время на Ближнем Востоке, включая эскалацию напряженности со стороны США и их союзников, с одной стороны, и необоснованные обвинения в адрес Ирана, с другой, визит Рухани в Нью-Йорк в этом году состоялась в атмосфере максимального давления.
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