28 сент. 2019 г., 15:51
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News Code: 83494490
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Европейские туристы прибыли в Иран

Европейские туристы прибыли в Иран

Урмия, 28 сентября, ИРНА – Глава организации по развитию туризма свободной зоны Маку Махди Абдолла-Заде в пятницу сообщил о въезде 24 европейских туристов в Иран через пограничный пункт Базарган.

"Группа, состоящая из германских, нидерландских и австрийских туристов по прибытии в Иран приехали в свободную экономическую зону Маку", добавил он.
По его словам, эта туристическая группа через 2 дня посетят Тебриз, Такаб, Керманшах, Андимешк, Шираз, Керман и Йезд.
Свободная экономическая зона «Маку» расположена в северо-западном Иране в 20 км от пограничного пункта Базарган. С начала текущего года более 800 тыс. иностранных туристов прибыли в Иран через данный пограничный пункт.

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