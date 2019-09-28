Европейские туристы прибыли в Иран

"Группа, состоящая из германских, нидерландских и австрийских туристов по прибытии в Иран приехали в свободную экономическую зону Маку", добавил он.

По его словам, эта туристическая группа через 2 дня посетят Тебриз, Такаб, Керманшах, Андимешк, Шираз, Керман и Йезд.

Свободная экономическая зона «Маку» расположена в северо-западном Иране в 20 км от пограничного пункта Базарган. С начала текущего года более 800 тыс. иностранных туристов прибыли в Иран через данный пограничный пункт.

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