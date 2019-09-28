Иранский посол посетил выставку "WorldFood Moscow"

Во врем посещения "WorldFood Moscow" иранский посол провел краткие беседы с иранскими участниками выставки. Санаи указал на большой потенциал российского продовольственного рынка, и призвал иранских предпринимателей, работающих в сфере производства и продажи продуктов питания увеличить поставки продуктов питания на российский рынок.

С 24-го по 27-е сентября в Москве состоялась выставка WorldFood Moscow — крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания мирового класса. Выставка прошла в МВЦ «Крокус Экспо». Во время проведения выставки более 1500 российских и иностранных производителей и поставщиков из 65 стран мира представили вниманию посетителей ассортимент продуктов питания во всех категориях.

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