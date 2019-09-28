28 сент. 2019 г., 15:21
Journalist ID: 2390
News Code: 83494434
0 Persons

Спикер Меджлиса сообщил о расширении парламентских отношений Ирана и Армении

Спикер Меджлиса сообщил о расширении парламентских отношений Ирана и Армении

Тегеран, 28 сентября, ИРНА – Спикер иранского парламента Али Лариджани в субботу заявил о расширении парламентских отношений с Арменией, добавив, что Центр исследований и специальные комиссии Меджлиса готовы взаимодействовать с парламентом Армениии.

Иранский спикер на встрече с послом Армении в Тегеране Арташес Туманян призвал к развитию двусторонних связей в областях сельского хозяйства, фармацевтики и здравоохранения.
Он также оценил позицию Армении в отношении Ирана на международной арене, выразив надежду на расширению политических, культурных и торговых связей двух стран больше, чем раньше.
Арташес Туманян на этой встрече заявил о развитии отношений между парламентскими комиссиями двух стран.
Он также сообщил о поездке спикера армянского парламента в Иран в ближайшее время.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
8 + 6 =