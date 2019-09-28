Спикер Меджлиса сообщил о расширении парламентских отношений Ирана и Армении

Иранский спикер на встрече с послом Армении в Тегеране Арташес Туманян призвал к развитию двусторонних связей в областях сельского хозяйства, фармацевтики и здравоохранения.

Он также оценил позицию Армении в отношении Ирана на международной арене, выразив надежду на расширению политических, культурных и торговых связей двух стран больше, чем раньше.

Арташес Туманян на этой встрече заявил о развитии отношений между парламентскими комиссиями двух стран.

Он также сообщил о поездке спикера армянского парламента в Иран в ближайшее время.

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