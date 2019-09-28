28 сент. 2019 г., 15:04
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News Code: 83494399
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Иран и ЕАЭС стремятся создать первую рабочую группу по транзиту

Иран и ЕАЭС стремятся создать первую рабочую группу по транзиту

Тегеран, 28 сентября, ИРНА – Создание первой рабочей группы по транзиту и торговле находится на повестке дня Ирана и ЕАЭС.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян призвала Иран создать рабочую группу по транзиту и торговле с Индией, Пакистаном и странами на юге-востоке Азии.
Он назвал очень важным использование потенциалов Ирана в области транзита для торговых отношений со странами ЕАЭС, заявив, что это взаимодействие станет важным фактором в развитии торговли ЕАЭС и региональных стран.
Саркисян на встрече с иранской стороны подчеркнул необходимость отдельного диалога по финансовым и техническим вопросам экономического сотрудничества.
Стороны также обсудили финансовые, таможенные и технические аспекты сотрудничества в рамках Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Соглашение вступит в силу 27 октября этого года.
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) также призвал к использованию национальных валют в санкционный период.

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